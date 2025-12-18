LPI-G: Rassistische Beleidigungen bei Fahrscheinkontrolle
Gera (ots)
Am Mittwochabend kam es in einer Straßenbahn in der Schenkendorfstraße zu mehreren Beleidigungen und Bedrohungen. Ein 27-jähriger, alkoholisierter Mann (1,45 Promille) beleidigte im Rahmen einer Fahrscheinkontrolle einen Mitarbeiter des Servicepersonals rassistisch und drohte ihm körperliche Gewalt an. Zur Unterstützung hinzugezogene Kollegen des Sicherheitsdienstes wurden ebenfalls beleidigt. Zudem kam es zu gegenseitigen Beleidigungen zwischen dem Tatverdächtigen und einem weiteren Beteiligten. Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren ein. (DL)
