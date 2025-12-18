LPI-G: Rassistische Beleidigungen bei Fahrscheinkontrolle

Gera (ots) - Gera. Am Mittwochnachmittag kam es in einem Geschäft in den Gera Arcaden zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 45-jähriger Mann wollte sich in einem O2-Shop beschweren und war dabei bereits zuvor verbal auffällig geworden. Als der Mitarbeiter den alkoholisierten Mann (1,81 Promille) des Ladens verweisen wollte, zog dieser ein Fahrradschloss aus seiner Tasche und schlug damit auf den Oberkörper des ...

