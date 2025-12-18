PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gera (ots)

Gera. In den frühen Abendstunden des 17.12.2025 kam es in der Thieschitzer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 74-jährige Fußgängerin querte die Fahrbahn und wurde dabei von einem Pkw erfasst. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 63-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei führte umfangreiche Unfallaufnahmemaßnahmen durch. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

