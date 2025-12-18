LPI-G: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt
Gera (ots)
Gera. In den frühen Abendstunden des 17.12.2025 kam es in der Thieschitzer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 74-jährige Fußgängerin querte die Fahrbahn und wurde dabei von einem Pkw erfasst. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 63-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei führte umfangreiche Unfallaufnahmemaßnahmen durch. (DL)
