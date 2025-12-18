LPI-G: Frontalzusammenstoß auf B92 mit zwei Verletzten
Greiz (ots)
Wolfsgefährt. Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der B92 zwischen Wolfsgefährt und Weida ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Eine 82-jährige Fahrerin geriet nach einer Bahnunterführung, wohl aufgrund tiefstehender Sonne, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Beide Fahrerinnen wurden zum Glück nur leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von jeweils rund 20.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. (DL)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell