LPI-G: Fahrt unter Alkohol- und Drogeneinfluss
Altenburg (ots)
Nobitz. In den frühen Morgenstunden des 19.12.2025 kontrollierten Polizeibeamte gegen 02:10 Uhr einen 24-jährigen Fahrzeugführer in der Langgasse. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,45 Promille. Ein durchgeführter Drogentest verlief zusätzlich positiv auf Kokain und Cannabis. Passend dazu führte der Fahrer ein Cliptütchen mit weißem Pulver bei sich. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein beschlagnahmt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. (DL)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell