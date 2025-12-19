Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwerer Unfall in Zeulenroda-Triebes

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am 18.12.2025 gegen 14:25 Uhr kam es am Ortseingang Zeulenroda zu einem schweren Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und zwei verletzten Personen. Ein 52-jähriger Transporterfahrer fuhr aus Richtung Auma kommend in Richtung Zeulenroda. Am Ortseingang Zeulenroda kam er aus ungeklärter Ursache nach links von seiner Fahrspur ab und kollidierte mit zwei entgegenkommenden PKW. Bei dem Unfall verletzten sich der 52-Jährige und ein 19-Jähriger. Beide wurden im Klinikum behandelt. An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, so dass zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge die Unfallstelle für etwa drei Stunden nur eingeschränkt befahrbar war. (BF)

