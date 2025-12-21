LPI-G: Mann stürzte unter Alkoholeinfluss mit E-Scooter
Schmölln (ots)
Am Samstag, 20.12.2025, stürzte in einem Park im Bereich der Ronneburger Straße gegen 20:15 Uhr ein 43-jähriger Mann mit seinem E-Scooter und verletzte sich dabei. Die hinzugerufenen Polizisten stellten bei ihm Atemalkoholgeruch fest. Der durchgeführte Test ergab dann einen Alkoholwert von 2,36 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt und gegen ihn wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.
