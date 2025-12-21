PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrgast attackierte Busfahrer

Altenburg (ots)

Am Freitag, 19.12.2025, griff ein Fahrgast gegen 19:15 Uhr in einem Linienbus im Bereich der Wettiner Straße den 53-jährigen Busfahrer an. Als der 34-jährige Mann seinen Fahrschein vorzeigen sollte, beleidigte er den Busfahrer und boxte ihn in den Bauch. Der Täter flüchtete dann vom Tatort, konnte jedoch in der Folge ermittelt und festgenommen werden. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

  • 21.12.2025 – 07:49

    LPI-G: Gefährliche Körperverletzung in Straßenbahn

    Gera (ots) - Am Samstag (20.12.2025), gegen 17:05 Uhr, rückten sowohl Rettungskräfte als auch die Polizei zu einer Haltestelle in der Nürnberger Straße in Gera aus. Dort klagten mehrere Personen innerhalb einer Straßenbahn über Atemwegsreizungen. Die eingesetzten Kräfte stellten insgesamt neun verletzte Personen fest, welche nach einer kurzen medizinischen Versorgung glücklicherweise nicht in ein Krankenhaus ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 08:50

    LPI-G: Schwerer Unfall in Zeulenroda-Triebes

    Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am 18.12.2025 gegen 14:25 Uhr kam es am Ortseingang Zeulenroda zu einem schweren Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und zwei verletzten Personen. Ein 52-jähriger Transporterfahrer fuhr aus Richtung Auma kommend in Richtung Zeulenroda. Am Ortseingang Zeulenroda kam er aus ungeklärter Ursache nach links von seiner Fahrspur ab und kollidierte mit zwei entgegenkommenden PKW. Bei dem ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 08:47

    LPI-G: Taxifahrer geprellt

    Gera/Greiz (ots) - Gera/ Ronneburg. Am späten Abend des 18.12.2025 ließ sich ein 23-jähriger Mann mit einem Taxi von Gera nach Ronneburg fahren. Vor Fahrtantritt gab er an, über Bargeld zu verfügen. Am Ziel angekommen erklärte er dann, doch kein Geld zu haben und die Fahrt im Wert von 50,40 Euro blieb unbezahlt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Erschleichens von Leistungen ein. (DL) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera ...

    mehr
