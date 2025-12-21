LPI-G: Fahrgast attackierte Busfahrer

Gera/Greiz (ots) - Gera/ Ronneburg. Am späten Abend des 18.12.2025 ließ sich ein 23-jähriger Mann mit einem Taxi von Gera nach Ronneburg fahren. Vor Fahrtantritt gab er an, über Bargeld zu verfügen. Am Ziel angekommen erklärte er dann, doch kein Geld zu haben und die Fahrt im Wert von 50,40 Euro blieb unbezahlt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Erschleichens von Leistungen ein. (DL) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera ...

