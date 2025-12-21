LPI-G: Weiterfahrt in Zeulenroda-Triebes untersagt
Greiz (ots)
Zeulenroda-Triebes. Am Freitag, den 19.12.2025 konnte im Rahmen der Streifentätigkeit in der Hauptstraße in Zeulenroda-Triebes ein VW-Fahrer festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrolle wurde bekannt, dass der 27-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Aufgrund des begangenen Verstoßes wurde dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagte und ein Strafverfahren gegen diesen eingeleitet. <PH>
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell