Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunkener bricht in eigene Wohnung ein

Nordhausen (ots)

Am 28.12.2025 kurz vor 01:30 Uhr wurde die Nordhäuser Polizei darüber in Kenntnis gesetzt, dass es vermutlich gerade zu einem Einbruch in der Johannes-Thal-Straße kommt. Betroffen war hierbei die Wohnung eines 57-jährigen Mannes, welcher im Vorfeld aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums als medizinischer Notfall dem Südharzklinikum zugeführt worden war. Die zeitnah eintreffenden Beamten mussten feststellen, dass der Mann zwischenzeitlich wohl wieder fit genug war, das Krankenhaus zu verlassen. An seiner Wohnung angekommen, konnte er (augenscheinlich noch nicht wesentlich ausgenüchtert) den passenden Schlüssel nicht mehr finden. In seiner Not schlug der Betrunkene ein zum Hinterhof weisendes Fenster seiner Wohnung ein und verschaffte sich so Zutritt. Da er hierbei allerdings seinen Vermieter schädigte, wurde Strafanzeige wegen des Anfangsverdachtes auf Sachbeschädigung gefertigt.

