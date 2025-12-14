Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Autofahrer stark alkoholisiert

Lauterecken (Kreis Kusel) (ots)

Zu tief ins Glas geschaut hat ein Autofahrer, der am Samstagabend in der Saarbrücker Straße einer Kontrolle unterzogen wurde. Nachdem der 64-jährige Fahrer zunächst die Anhaltesignale der Polizei missachtete, wurde er schließlich nach einer kurzen Nachfahrt kontrolliert. Hierbei wurde schnell klar, dass er vor Fahrtantritt ein paar Bier zu viel getrunken hatte. 1,77 Promille ergab ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Seinen Führerschein ist er vorerst ebenfalls los. |sti

