Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hoher Sachschaden - keine Beute

Rothesütte (ots)

Am 28.12.2025 gegen 3 Uhr nachts suchten bislang unbekannte Täter einen Automaten an der Ortsdurchfahrt von Rothesütte auf, in welchem regionale Spezialitäten für den Verzehr verkauft werden. Der Verkaufsautomat wurde von mehreren Seiten derart bearbeitet, dass dieser in der Folge nicht mehr funktionstüchtig war. Der entstandene Sachschaden wird auf wenigstens ca. 5.000,- Euro taxiert. Der oder die Täter verließen den Tatort ohne Beute. Strafanzeige wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls im Versuch wurde gefertigt.

Sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung, welche zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen können, nimmt die Nordhäuser Polizei gern entgegen.

Aktenzeichen: ST/0334936/2025

