Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unversichert gestürzt

Bleicherode (ots)

Am 28.12.2025 kurz vor 12 Uhr bestreiften Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen die Ortslage Bleicherode. In der Karl-Liebknecht-Straße wurden die Beamten Zeuge, wie eine Jugendliche mit einem Elektrokleinstfahrzeug zu Fall kam. Da diese in der Folge über Schmerzen auf der rechten Körperseite klagte, wurde ein Rettungswagen vor Ort bestellt. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass für das Elektrokleinstfahrzeug kein aktueller Versicherungsschutz bestand. Diesbezüglich wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachtes auf Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Verunfallte wurde für weitere Untersuchungen einem Klinikum zugeführt. Der unversehrte E-Scooter konnte noch vor Ort an einen Berechtigten heraus gegeben werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell