PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach gescheitertem Einbruch

Kalbsrieth (ots)

Wie am Sonntag, gegen 23.45 Uhr, bekannt wurde, kam es auf dem Gelände eines Agrarbetriebes in der Querfurter Straße zu einem Einbruchsversuch. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zum Grundstück. Dort versuchten die Unbekannten sich gewaltsam Zutritt zu einer Halle zu verschaffen, was allerdings misslang. Anschließend entfernten sich der oder die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung.

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ein und bitten nun Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder zur Täterschaft machen können, sich unter der Tel. 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0335180

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 08:31

    LPI-NDH: Getankt und nicht gezahlt

    Sondershausen (ots) - Wegen Betruges ermittelt die Polizei im Kyffhäuserkreis gegen einen derzeit noch unbekannten Autofahrer. Der Mann betankte seinen Pkw am Sonntag, gegen 14.45 Uhr, bei einer Tankstelle im Jechaer Weg in der Ortslage Berka. Anschließend begab sich der Mann in den Verkaufsraum, zahlte dort jedoch lediglich Getränke und ließ seinen Tankvorgang unbeglichen. Anschließend verließ er das Tankstellengelände. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 13:00

    LPI-NDH: Unversichert gestürzt

    Bleicherode (ots) - Am 28.12.2025 kurz vor 12 Uhr bestreiften Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen die Ortslage Bleicherode. In der Karl-Liebknecht-Straße wurden die Beamten Zeuge, wie eine Jugendliche mit einem Elektrokleinstfahrzeug zu Fall kam. Da diese in der Folge über Schmerzen auf der rechten Körperseite klagte, wurde ein Rettungswagen vor Ort bestellt. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass für das Elektrokleinstfahrzeug kein aktueller ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 13:00

    LPI-NDH: Hoher Sachschaden - keine Beute

    Rothesütte (ots) - Am 28.12.2025 gegen 3 Uhr nachts suchten bislang unbekannte Täter einen Automaten an der Ortsdurchfahrt von Rothesütte auf, in welchem regionale Spezialitäten für den Verzehr verkauft werden. Der Verkaufsautomat wurde von mehreren Seiten derart bearbeitet, dass dieser in der Folge nicht mehr funktionstüchtig war. Der entstandene Sachschaden wird auf wenigstens ca. 5.000,- Euro taxiert. Der oder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren