Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach gescheitertem Einbruch

Kalbsrieth (ots)

Wie am Sonntag, gegen 23.45 Uhr, bekannt wurde, kam es auf dem Gelände eines Agrarbetriebes in der Querfurter Straße zu einem Einbruchsversuch. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zum Grundstück. Dort versuchten die Unbekannten sich gewaltsam Zutritt zu einer Halle zu verschaffen, was allerdings misslang. Anschließend entfernten sich der oder die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung.

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ein und bitten nun Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder zur Täterschaft machen können, sich unter der Tel. 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0335180

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell