Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schnellrestaurant wiederholt im Visier von Einbrechern - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Leinefelde (ots)

Zwischen Sonntag, 18.30 Uhr, und Montag, 8 Uhr, wurde das Schnellrestaurant am Conrad-Hentrich-Platz erneut zum Ziel von Einbrechern. Ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter verschafften sich widerrechtlich Zutritt zu den Geschäftsräumen, nahmen dort Bargeld sowie mehrere Gegenstände an sich und flüchteten anschließend mit ihrer Beute. Der Wert des Beuteguts liegt im unteren dreistelligen Bereich. Bereits am Mittwoch, den 10. Dezember, kam es zu einem Einbruch in das Lokal.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6176727

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein und bitten in beiden Fällen Zeugen um Hinweise. Wer Angaben zu den Taten oder zu dem oder den Tätern machen kann wird gebeten, sich unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0335282

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell