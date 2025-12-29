Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand eines Verwaltungsgebäudes

Bad Langensalza (ots)

Am Montagmorgen rückten Polizei und Feuerwehr, gegen 6.45 Uhr, in die Hüngelsgasse aus. Dort war es in einem Verwaltungsgebäude zu einem Brand gekommen. Verletzt wurde niemand. Durch das Feuer kam es zu einer leichten Rauchbelastung im Innenstadtbereich. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Beamte der Kriminalpolizei nahmen vor Ort die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache auf. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass ein technischer Defekt den Brand verursacht hat.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell