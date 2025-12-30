Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Montag, gegen 16.45 Uhr, befuhr eine 62-jährige Autofahrerin die Petristraße, als der Pkw aus derzeit ungeklärter Ursache zwei Fußgänger erfasste. Diese hatten beabsichtigt, die Petristraße im Bereich einer Fußgängerampel zu queren. Der 37 Jahre alte Fußgänger und die 71-jährige Fußgängerin erlitten schwere Verletzungen. Sie kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Petristraße musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Zur Klärung der genauen Unfallursache kam auch ein Unfallsachverständiger am Unfallort zum Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell