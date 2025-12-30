Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte stehlen aus Pkw

Bad Frankenhausen (ots)

Wie am Montag, gegen 9.15 Uhr, bekannt wurde, kam es in der Frauenstraße zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Unbekannte hatten, ersten Erkenntnissen nach, die Scheibe der Beifahrertür eines dort abgestellten Fahrzeugs eingeschlagen und im Inneren mehrere Gegenstände an sich genommen. Anschließend entfernten sich der oder die Täter mit ihrer Beute, im Wert von mehreren hundert Euro, in unbekannte Richtung.

Beamte der Polizeistation Artern leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren, suchten und sicherten Spuren vor Ort. Wer etwas bemerkt hat oder sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel. 0361/5743 65 555 zu melden.

Aktenzeichen: 0335970

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell