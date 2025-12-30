Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrer stößt mit geparktem Fahrzeug zusammen und flüchtet

Lipprechterode (ots)

In der Hauptstraße kam es am Montag, gegen 18 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ersten Erkenntnissen nach befuhr ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer die Hauptstraße und touchierte einen abgestellten BMW, der ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Anschließend entfernte sich der Unbekannte pflichtwidrig vom Unfallort. An dem BMW und vermutlich auch am Verursacherfahrzeug entstand ein unfallbedingter Sachschaden. Bisherigen Ermittlungen zufolge könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein silberfarbenes Fahrzeug gehandelt haben.

Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein und bitten nun Zeugen, welche Angaben zum Verursacherfahrzeug oder dessen Fahrer machen können, sich unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0336097

