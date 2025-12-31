PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Böller von Balkon geworfen

Leinefelde (ots)

Am 30. Dezember 2025 kam es gegen 18:00 Uhr im Bereich des Bonifatiusplatzes in Leinefelde zu einem gefährlichen Vorfall: Ein bislang unbekannter Täter warf von einem Balkon eines Mehrfamilienhauses einen Feuerwerkskörper auf einen in der Nähe befindlichen Gehweg. Eine Person mit Kinderwagen, welche hier gerade spazieren ging, entkam der Explosion nur knapp und blieb glücklicherweise unverletzt. Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder dem Täter geben können, werden gebeten sich telefonsich bei der Polizeiinspektion Eichsfeld unter 0361 574367100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

