Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw stößt mit Linienbus zusammen

Mühlhausen (ots)

In der Forstbergstraße kam es am Dienstag, gegen 10.30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw beabsichtigte, von der Menteröder Straße in die Forstbergstraße einzubiegen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen geriet der Pkw aufgrund der Fahrbahnglätte ins Rutschen und es kam zum Zusammenstoß mit einem Linienbus, der die Forstbergstraße in Richtung Wagenstedter Straße befuhr. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein unfallbedingter Sachschaden. Die Höhe des Schadens beläuft sich insgesamt auf mehrere tausend Euro. Verletzt wurde niemand.

