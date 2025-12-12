Polizei Hamburg

POL-HH: 251212-3. Zeugenaufruf nach Wohnungsraub in Hamburg-Iserbrook

Hamburg (ots)

Tatzeit: 11.12.2025, 15:00 Uhr

Tatort: Hamburg-Iserbrook, Frapanweg

Am Donnerstagnachmittag haben drei bislang unbekannte Täter eine 43-jährige Frau in einer Wohnung im Stadtteil Iserbrook überfallen. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei klingelten die Unbekannten an der Haustür und gaben sich zunächst als Vertreter einer Telekommunikationsgesellschaft aus. Einer der Männer setzte unvermittelt Reizspray gegen die 43-jährige Haushaltshilfe ein und griff sie anschließend körperlich an. Im weiteren Verlauf nahmen die Männer Bargeld und Schmuckgegenstände an sich und flüchteten sich kurz darauf in unbekannte Richtung.

Nach der Rückkehr der Hauseigentümerin alarmierten die beiden Frauen zu einem späteren Zeitpunkt die Polizei.

Eine Rettungswagenbesatzung versorgte die leicht verletzte Haushaltshilfe und transportierte sie vorsorglich in ein Krankenhaus.

Einer der mutmaßlichen Räuber kann wie folgt beschrieben werden:

- circa 18-22 Jahre alt - etwa 185 cm groß - schlanke Statur - dunkler Dreitagebart - trug schwarze Oberbekleidung

Die ersten Ermittlungen wurden vom Kriminaldauerdienst (LKA 26) aufgenommen und werden nun vom Raubdezernat der Region Altona (LKA 124) fortgeführt.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040/4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

