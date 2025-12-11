POL-HH: 251211-4. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 69-jährigem Mann aus Hamburg-Othmarschen
Hamburg (ots)
Zeit: seit 08.12.2025, 15:30 Uhr
Ort: Hamburg-Othmarschen, Bernadottestraße
Seit heute Nachmittag fahndete die Polizei öffentlich mit Hilfe eines Lichtbildes nach dem 69-jährigen Rüdiger E. aus dem Hamburger Stadtteil Othmarschen.
Unsere Ursprungsmeldung finden Sie unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6177546
Der Vermisste wurde heute Abend nach einem Bürgerhinweis von einer Funkstreifenwagenbesatzung angetroffen und anschließend in seine betreuende Einrichtung zurückgebracht.
Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.
Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind erledigt.
