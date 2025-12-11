PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hamburg

POL-HH: 251211-4. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 69-jährigem Mann aus Hamburg-Othmarschen

Hamburg (ots)

Zeit: seit 08.12.2025, 15:30 Uhr

Ort: Hamburg-Othmarschen, Bernadottestraße

Seit heute Nachmittag fahndete die Polizei öffentlich mit Hilfe eines Lichtbildes nach dem 69-jährigen Rüdiger E. aus dem Hamburger Stadtteil Othmarschen.

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6177546

Der Vermisste wurde heute Abend nach einem Bürgerhinweis von einer Funkstreifenwagenbesatzung angetroffen und anschließend in seine betreuende Einrichtung zurückgebracht.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind erledigt.

Schl.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Patrick Schlüse
Telefon: 040 4286-56215
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

