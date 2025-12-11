Polizei Hamburg

POL-HH: 251211-3.Vermisstenfahndung nach 16-Jährigem aus Hamburg-Neuallermöhe

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Zeit: seit 10.12.2025, 16:00 Uhr

Ort: Hamburg-Neuallermöhe, Otto-Grot-Straße

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbildes sucht die Polizei Hamburg öffentlich nach dem 16-jährigen Leon Wachtel und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge verließ der Jugendliche gestern Nachmittag die elterliche Wohnung im Stadtteil Neuallermöhe und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Da die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen der Polizei nicht zu seinem Antreffen führten und für ihn eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, erließ eine Amtsrichterin einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

- circa 170 cm groß

- schlanke Statur

- blonde Haare

- zuletzt bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einer Jogginghose und einer schwarzen Mütze

Das zuständige Landeskriminalamt (LKA 173) hat die Ermittlungen übernommen. Den Beamtinnen und Beamten liegen Hinweise vor, dass sich der 16-Jährige möglicherweise auch in der Nähe von Flensburg oder anderen Bereichen Schleswig-Holsteins aufhalten könnte.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Jugendlichen geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie den Vermissten sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell