POL-HH: 251211-2. Vermisstenfahndung nach 69-jährigem Mann aus Hamburg-Othmarschen

Hamburg (ots)

Zeit: seit 08.12.2025, 15:30 Uhr

Ort: Hamburg-Othmarschen, Bernadottestraße

Seit Montagnachmittag wird der 69-jährige Rüdiger Erfle aus dem Hamburger Stadtteil Othmarschen vermisst. Die Polizei fahndet jetzt öffentlich mit einem Lichtbild nach dem Vermissten.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei verließ der Mann am Montagnachmittag seine Pflegeeinrichtung um nach Hamburg-Altona gehen zu wollen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Suchterkrankten, der zudem orientierungslos sein soll. Aus diesem Grund hat heute eine Richterin am Amtsgericht einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- dickliche Statur - zahnlos - Glatze - zuletzt bekleidet mit einer blauen Jacke, einer Jeanshose, über der er eine Cordhose trägt sowie Holzclogs - an der rechten Hand fehlen drei Finger

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Altona (LKA 124) führt die weiteren Maßnahmen.

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Sollten Sie den Senior auf der Straße sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

