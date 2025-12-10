PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hamburg

POL-HH: 251210-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 78-jährigem Mann aus Hamburg-Lokstedt

Hamburg (ots)

Zeit: seit 08.12.2025, 11:00 Uhr

Ort: Hamburg-Lokstedt, Julius-Vosseler-Straße

Seit Dienstagnachmittag fahndete die Polizei Hamburg öffentlich mit Hilfe eines Lichtbildes nach dem 78-jährigen Ernst Johannes N. aus dem Stadtteil Lokstedt.

Unsere Ursprungsmeldung ist zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6175661

Der Vermisste kehrte gestern Abend eigenständig an seine Wohnanschrift zurück.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind hiermit erledigt.

Wen.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Laura Wentzien
Telefon: 040 4286-56213
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren