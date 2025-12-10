Polizei Hamburg

POL-HH: 251210-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 78-jährigem Mann aus Hamburg-Lokstedt

Hamburg (ots)

Zeit: seit 08.12.2025, 11:00 Uhr

Ort: Hamburg-Lokstedt, Julius-Vosseler-Straße

Seit Dienstagnachmittag fahndete die Polizei Hamburg öffentlich mit Hilfe eines Lichtbildes nach dem 78-jährigen Ernst Johannes N. aus dem Stadtteil Lokstedt.

Unsere Ursprungsmeldung ist zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6175661

Der Vermisste kehrte gestern Abend eigenständig an seine Wohnanschrift zurück.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind hiermit erledigt.

Wen.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell