POL-HH: 251210-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 78-jährigem Mann aus Hamburg-Lokstedt
Hamburg (ots)
Zeit: seit 08.12.2025, 11:00 Uhr
Ort: Hamburg-Lokstedt, Julius-Vosseler-Straße
Seit Dienstagnachmittag fahndete die Polizei Hamburg öffentlich mit Hilfe eines Lichtbildes nach dem 78-jährigen Ernst Johannes N. aus dem Stadtteil Lokstedt.
Unsere Ursprungsmeldung ist zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6175661
Der Vermisste kehrte gestern Abend eigenständig an seine Wohnanschrift zurück.
Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.
Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind hiermit erledigt.
Wen.
