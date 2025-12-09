Polizei Hamburg

POL-HH: 251209-1. Vermisstenfahndung nach 78-jährigem Mann aus Hamburg-Lokstedt

Hamburg (ots)

Zeit: seit 08.12.2025, 11:00 Uhr

Ort: Hamburg-Lokstedt, Julius-Vosseler-Straße

Seit Montagmorgen wird der 78-jährige Ernst Johannes Nicolaisen aus dem Stadtteil Lokstedt vermisst. Die Polizei fahndet jetzt öffentlich mit einem Lichtbild nach dem Vermissten.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei verließ der Mann am Montagmorgen seine Wohnung und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Seniors, der dringend auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen ist. Aus diesem Grund hat heute ein Richter am Amtsgericht einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

- circa 170 cm groß - schlanke Statur - kurze, weiße Haare - auffälliges Gangbild (zieht das rechte Bein nach) - zuletzt bekleidet mit einer dunkelblauen Winterjacke, einer blauen Jeanshose und schwarzen Schuhen - trägt ein graues Basecap

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Eimsbüttel (LKA 134) führt die weiteren Maßnahmen.

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie den Mann auf der Straße sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

