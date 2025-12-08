Polizei Hamburg

POL-HH: 251208-4. Eine vorläufige Festnahme nach Tötungsdelikt in Hamburg-Billbrook

Hamburg (ots)

Tatzeit: 08.12.2025, 06:18 Uhr

Tatort: Hamburg-Billbrook, Châu-und-Lân-Straße

Heute Morgen ist ein 32-Jähriger in einer Wohnunterkunft in Hamburg-Billbrook durch Beamtinnen und Beamte des Polizeikommissariats 42 vorläufig festgenommen worden. Er ist verdächtig, einen 55-Jährigen mit einem scharfen Gegenstand tödlich verletzt zu haben. Die Mordkommission (LKA 41) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei gerieten der 32-jährige Deutsche und der 55-Jährige aus noch ungeklärter Ursache in eine Auseinandersetzung in deren Verlauf der 32-Jährige dem anderen Mann mehrere Stichverletzungen zufügte.

Die alarmierten Rettungskräfte der Feuerwehr leiteten unmittelbar Reanimationsmaßnahmen ein. Dennoch erlag der Mann noch vor Ort seinen Verletzungen.

Der 32-Jährige wurde von den Einsatzkräften des PK 42 vorläufig festgenommen.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen vor Ort, die nun durch die Mordkommission in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft (Abteilung für Kapitaldelikte) weitergeführt werden. Für die Tatortarbeit kamen die Spurensicherung des Landeskriminalamts (LKA 31) sowie ein 3D-Scanner (LKA 38) zum Einsatz.

Das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes (KIT) übernahm die psychosoziale Akutbetreuung von Mitarbeitenden der Wohnunterkunft.

Der Tatverdächtige wird nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis zugeführt.

Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

