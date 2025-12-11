Polizei Hamburg

POL-HH: 251211-1. Eine Festnahme nach versuchtem Callcenter-Betrug in Hamburg-Alsterdorf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 10.12.2025, 11:20 Uhr

Tatort: Hamburg-Alsterdorf, Alsterdorfer Straße

Fahnderinnen und Fahnder des Polizeikommissariats 33 (PK 33) nahmen gestern einen 36 Jahre alten Mann vorläufig fest, der im Verdacht steht, mutmaßlich mehrere Trickbetrüge begangen zu haben. Er muss sich nun vor einem Haftrichter verantworten.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des Landeskriminalamts für Trickbetrug und Trickdiebstahl (LKA 43) erhielt eine Seniorin einen Anruf von mutmaßlichen Kriminalbeamten. Diese forderten die 82-Jährige aufgrund einer Einbruchserie in der Nachbarschaft auf, ihr Bargeld sowie Wertgegenstände zur Sicherheit in Kürze an einen Polizisten zu übergeben. Die Frau wurde misstrauisch und verständigte umgehend den polizeilichen Notruf. Zivilfahnderinnen und -fahnder des PK 33 stellten kurz darauf ein Mietfahrzeug fest, in dem ein Mann saß und augenscheinlich wartete. Dieser verließ das Auto anschließend und ging gezielt zur Wohnanschrift der Seniorin. Die Einsatzkräfte nahmen den 36-jährigen Deutschen daraufhin vorläufig fest.

Der Mann führte die Zimmerkarte eines Hotels mit sich. Im Zuge der anschließenden Durchsuchung dieses Zimmers fanden die Polizeikräfte Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich auf und stellten dieses sicher.

Der 36-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Hier muss er sich nun vor einem Haftrichter verantworten.

Die Ermittlungen des LKA 43 dauern an.

Hierbei wird insbesondere geprüft, ob der mutmaßliche Betrüger für weitere, gleichgelagerte Delikte in Betracht kommt und inwiefern weitere Tatverdächtige beteiligt sein könnten.

Wen.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell