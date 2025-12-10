Polizei Hamburg

POL-HH: 251210-2. Vereidigung von Nachwuchskräften für die Polizei Hamburg - Einladung für Medienschaffende

Hamburg (ots)

Zeit: 15.12.2025, 12:00 Uhr

Ort: Hamburg-Altstadt, Rathausmarkt 1, Hamburger Rathaus

Hamburgs Innensenator Andy Grote vereidigt am Montag im Beisein von Polizeipräsident Falk Schnabel insgesamt 116 Nachwuchskräfte für die Hamburger Polizei.

Von den 61 Kommissaranwärterinnen sowie den 55 Kommissaranwärtern im Alter von 18 bis 33 sind neun für die Verwendung bei der Wasserschutz-, 56 für die Kriminal- und 51 für die Schutzpolizei vorgesehen. Alle 116 Nachwuchskräfte haben ihre Ausbildung im gehobenen Dienst begonnen.

39 von ihnen kommen aus der Hansestadt Hamburg, 33 aus Schleswig-Holstein, 26 aus Niedersachsen, fünf aus Mecklenburg-Vorpommern sowie 13 aus anderen Bundesländern.

Einige der Anwärterinnen und Anwärter haben bereits Erfahrungen in anderen Berufsausbildungen / Studiengängen gesammelt, beispielsweise in den Bereichen Garten- und Landschaftsbau, Gastronomie, Pflege, Luftfahrt, Nautik oder bei einer Sozialversicherung.

Die Vereidigung findet um 12:00 Uhr statt. Gegen 11:30 Uhr besteht die Möglichkeit, die Nachwuchskräfte im Innenhof (bei schlechtem Wetter im Foyer) des Rathauses zu fotografieren.

Akkreditierungshinweis

Wir laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich ein. Ihre reguläre Rathausakkreditierung ist aus organisatorischen Gründen nicht gültig. Bitte bestellen Sie bis spätestens zum 15. Dezember 2025 um 10:00 Uhr einen Tagesausweis unter pressestelle@sk.hamburg.de. Der Ausweis muss rechtzeitig vor dem Termin im Rathaus abgeholt werden. Sie haben ab 11:30 Uhr Zugang zum Rathaus.

