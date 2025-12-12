Polizei Hamburg

POL-HH: 251212-2. Erste Erkenntnisse und Zeugenaufruf nach schwerem Raub in Hamburg-Wellingsbüttel

Hamburg (ots)

Tatzeit: 12.12.2025, 08:50 Uhr

Tatort: Hamburg-Wellingsbüttel, Pfeilshofer Weg

Zwei bislang unbekannte Männer haben heute Morgen eine 70-jährige Frau in ihrem Wohnhaus im Hamburger Stadtteil Wellingsbüttel überfallen. Das Raubdezernat der Region Wandsbek (LKA 154) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte die Seniorin mit ihrem Pkw aus der Tiefgarage des Einfamilienhauses fahren, als sie von den beiden maskierten Unbekannten mit einer Schusswaffe bedroht und zurück ins Haus gedrängt wurde. Im weiteren Verlauf fesselten die beiden Räuber die Frau und forderten die Herausgabe von Wertsachen. Nachdem sie die Frau in ein Ankleidezimmer gesperrt hatten, flüchteten sie mit ihrem Raubgut, unter anderem Schmuck und Bargeld sowie einem schwarzen Mercedes C36 (Baujahr 1994), in unbekannte Richtung.

Die 70-Jährige, die durch den Überfall nicht verletzt wurde, konnte sich im Anschluss selbst befreien und die Polizei verständigen. Alarmierte Funkstreifenwagenbesatzungen leiteten umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, die bisher nicht zur Festnahme der Tatverdächtigen führten. Der geraubte schwarze Mercedes wurde mittlerweile in der Rolfinckstraße (Höhe Rolfinckstieg) verlassen aufgefunden.

Die Räuber werden wie folgt beschrieben:

Täter 1

- männlich

- circa 185 cm groß

- normale Statur

- schwarz gekleidet

- sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent

Täter 2

- männlich

- circa 170-175 cm groß

- normale Statur

- schwarz gekleidet

Die Ermittlungen des LKA 154 dauern an.

Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell