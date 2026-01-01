PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einsatzlage der PI Eichsfeld zum Jahreswechsel

Eichsfeld (ots)

Eine erste Zwischenbilanz kann die Polizeiinspektion Eichsfeld zum Einsatzgeschehen über den Jahreswechsel 31.12.25/01.01.26 ziehen. Es mussten durch die im Dienst befindlichen Kollegen 22 Einsätze bewältigt werden. Von Verkehrsunfällen, Kleinbränden, Hilflosen Personen sowie Alarmauslösungen war insbesondere die Silvesternacht mit allein 6 Körperverletzungshandlungen sehr arbeitsintensiv. Zusätzliche Meldungen von Feuerwerkskörpern zündelnden Personen im gesamten Kreisgebiet und damit einhergehenden Meldungen mussten ebenfalls abgearbeitet werden. Unter anderem wurden in Worbis mehrere Jugendliche gemeldet die dort mit verbotenem Feuerwerk, sogenannten "Polenböllern" hantierten. Die sich hieraus ergebene Gefahr wird vielmals unterschätzt und hätte schlimmstenfalls mit schweren gesundheitlichen Schäden ausgehen können. Im vorliegenden Fall blieb es "nur" bei Ohrenschmerzen. Die bei den Jugendlichen noch aufgefundenen Böller wurden sichergestellt und es wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung und Verstoß nach dem Sprengstoffgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

