LPI-NDH: Brandstiftungen

Mühlhausen (ots)

Am Abend des 01. Januar 2026 ereigneten sich im Stadtgebiet von Mühlhausen mehrere Brandereignisse im Zeitraum von 22:30 Uhr bis 23:45 Uhr. Zeugen wurden auf ein Brandgeschehen an einer Gartenlaube am Uhlandweg aufmerksam und verständigten die Feuerwehr. Wenig später wurden in der Stadtbergstraße zwei Mülltonnen in Brand gesetzt. Aufgrund der noch andauernden Löschmaßnahmen am Uhlandweg der Feuerwehr Mühlhausen, wurde die Feuerwehr Görmar zur Brandbekämpfung alarmiert. Um kurz nach 23:00 Uhr wurden in Brand befindliche Möbelablagerungen in der Pfannschmidtstraße festgestellt. Kurz vor Mitternacht erfolgte die Mitteilung über eine Rauchentwicklung aus dem Kellergeschoss eines Mehrfamilienhauses erneut in der Pfannschmidtstraße, unweit des vorigen Brandereignisses. Die Feuerwehr Mühlhausen führte den Löschangriff durch. Die Bewohner konnten derweil in ihren Wohnungen verbleiben. Aufgrund der Brandhäufung führten die Beamten umfangreiche Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen durch. Die Ermittlungen zu den Brandursachen an den verschiedenen - über das Stadtgebiet verteilt - Brandorten wurden aufgenommen. Zu der entstandenen Schadenshöhe können aktuell keine Aussagen getroffen werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
Telefon: 03601 4510
E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

