Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt

Ellrich (ots)

Ein Autofahrer befuhr am Donnerstag, kurz nach 20 Uhr, die Dr.-Kremser-Straße, als er auf winterglatter Fahrbahn von der Fahrbahn abkam und einen auf dem Gehweg befindlichen Fußgänger erfasste. Der Fußgänger wurde mit leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Da bei dem Fahrer ein durchgeführter Drogenvortest auf den möglichen Konsum von Betäubungsmitteln verwies, wurde zur beweissicheren Dokumentation im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell