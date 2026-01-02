PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt

Ellrich (ots)

Ein Autofahrer befuhr am Donnerstag, kurz nach 20 Uhr, die Dr.-Kremser-Straße, als er auf winterglatter Fahrbahn von der Fahrbahn abkam und einen auf dem Gehweg befindlichen Fußgänger erfasste. Der Fußgänger wurde mit leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Da bei dem Fahrer ein durchgeführter Drogenvortest auf den möglichen Konsum von Betäubungsmitteln verwies, wurde zur beweissicheren Dokumentation im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 10:18

    LPI-NDH: Jugendliche durch Böller verletzt - Zeugen gesucht

    Mühlhausen (ots) - Am Donnerstag sind zwei Jugendliche durch einen pyrotechnischen Gegenstand verletzt worden. Sie befanden sich gegen 16.20 Uhr auf dem Gehweg in der Margaretenstraße, als ein pyrotechnischer Gegenstand auf deren Höhe explodierte. Beide wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen erlitten sie leichte Verletzungen. Die Bekleidung der Jugendlichen wurde zudem ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 10:17

    LPI-NDH: Brand in Wohnhaus - Leblose Person aufgefunden

    Nordhausen (ots) - Am Neujahrstag kam es in einem Einfamilienhaus in der Paul-Urban-Siedlung aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brandgeschehen. Durch die Kameraden der Feuerwehr wurde die Wohnungstür geöffnet, um sich Zutritt in die verrauchte Wohnung zu verschaffen. Die Bewohnerin wurde in den Räumlichkeiten leblos aufgefunden. Die Kriminalpolizei nahm umgehend die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 03:05

    LPI-NDH: Brandstiftungen

    Mühlhausen (ots) - Am Abend des 01. Januar 2026 ereigneten sich im Stadtgebiet von Mühlhausen mehrere Brandereignisse im Zeitraum von 22:30 Uhr bis 23:45 Uhr. Zeugen wurden auf ein Brandgeschehen an einer Gartenlaube am Uhlandweg aufmerksam und verständigten die Feuerwehr. Wenig später wurden in der Stadtbergstraße zwei Mülltonnen in Brand gesetzt. Aufgrund der noch andauernden Löschmaßnahmen am Uhlandweg der Feuerwehr Mühlhausen, wurde die Feuerwehr Görmar zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren