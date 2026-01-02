Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autoscheibe zerstört

Bad Langensalza (ots)

Am Donnerstag kam es in der Zeit zwischen 16 Uhr und 18.15 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem abgestellten Auto. Unbekannte hatten eine hintere Fahrzeugscheibe des Pkw zerstört. Aus dem Fahrzeug wurde nichts gestohlen. Der VW war zur Tatzeit in der Feldstraße abgestellt. Wer die Tat bemerkt hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0000524

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell