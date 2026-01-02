Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Pyrotechnik verursacht erheblichen Sachschaden an Bushaltestelle
Kirchheilingen (ots)
Mehrere tausend Euro Sachschaden entstanden in der Silvesternacht an einem Bushaltestellenhäuschen in der Neunheilinger Straße. Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 0.45 Uhr, warfen derzeitgen Ermittlungen zufolge bislang unbekannte Personen Böller in die Dachkonstruktion der Bushaltestelle, wodurch das Dach erheblich beschädigt wurde. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 0601/4510 zu melden.
