Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pyrotechnik verursacht erheblichen Sachschaden an Bushaltestelle

Kirchheilingen (ots)

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstanden in der Silvesternacht an einem Bushaltestellenhäuschen in der Neunheilinger Straße. Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 0.45 Uhr, warfen derzeitgen Ermittlungen zufolge bislang unbekannte Personen Böller in die Dachkonstruktion der Bushaltestelle, wodurch das Dach erheblich beschädigt wurde. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 0601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0000287

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

