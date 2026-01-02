Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mülltonnen in Brand - Verwaltungsgebäude in Mitleidenschaft gezogen

Siemerode (ots)

Am Freitag wurde gegen 10.15 Uhr bekannt, dass zwei Mülltonnen, welche vor einem Verwaltungsgebäude in der Straße Buchberg abgestellt waren, vollständig abgebrannt sind. Wer das Feuer verursacht hat, ist gegenwärtig unbekannt. Durch den Brand wurden außerdem die Hausfassade sowie eine Fensterfront und der Dachkasten beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Wer kann Hinweise zur Tat geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 zu melden.

