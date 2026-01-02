Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Garagentor entwendet
Ebeleben (ots)
Eine eher ungewöhnliche Beute machten Diebe in der Adolf-Diesterweg-Straße in Ebeleben. Bislang unbekannte Täter demontierten und entwendeten ein Garagentor. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Montag, 15. Dezember, und Donnerstag, 1. Januar, 22.15 Uhr. Die Polizei im Kyffhäuserkreis ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Wer Angaben zur Tat oder zum Verbleib der Beute machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 zu melden.
Aktenzeichen: 0000969
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell