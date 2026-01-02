Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Garagentor entwendet

Ebeleben (ots)

Eine eher ungewöhnliche Beute machten Diebe in der Adolf-Diesterweg-Straße in Ebeleben. Bislang unbekannte Täter demontierten und entwendeten ein Garagentor. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Montag, 15. Dezember, und Donnerstag, 1. Januar, 22.15 Uhr. Die Polizei im Kyffhäuserkreis ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Wer Angaben zur Tat oder zum Verbleib der Beute machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 zu melden.

Aktenzeichen: 0000969

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell