Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Berauscht unterwegs
Bad Frankenhausen (ots)
Am vergangenen Freitag wurde gegen 21:15 Uhr in der Rottlebener Straße der 43jährige Fahrer eines Pkw Audi einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dieser stellte sich heraus, dass der Mann die Fahrt vermutlich unter dem Einfluss von Cannabis angetreten hatte - ein entsprechender Drogenvortest fiel positiv aus. Der Mann musste die Beamten nun ins Krankenhaus begleiten, um durch einen Arzt eine Blutentnahme an ihm durchführen zu lassen. Die Weiterfahrt wurde entsprechend untersagt. Es wurde Anzeige erstattet.
