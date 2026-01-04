PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht unterwegs

Bad Frankenhausen (ots)

Am vergangenen Freitag wurde gegen 21:15 Uhr in der Rottlebener Straße der 43jährige Fahrer eines Pkw Audi einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dieser stellte sich heraus, dass der Mann die Fahrt vermutlich unter dem Einfluss von Cannabis angetreten hatte - ein entsprechender Drogenvortest fiel positiv aus. Der Mann musste die Beamten nun ins Krankenhaus begleiten, um durch einen Arzt eine Blutentnahme an ihm durchführen zu lassen. Die Weiterfahrt wurde entsprechend untersagt. Es wurde Anzeige erstattet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 04.01.2026 – 08:20

    LPI-NDH: Trotz winterlichter Straßenverhältnisse: Wenige Verkehrsunfälle im Schneefall

    Mühlhausen (ots) - Trotz anhaltender Schneefälle und winterlicher Straßenverhältnisse kam es am vergangenen Wochenende im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Unstrut Hainich zu vergleichsweise wenigen Verkehrsunfällen. Die Verkehrsteilnehmer passten ihr Fahrverhalten überwiegend den Witterungsverhältnissen an. Insgesamt wurden im Zeitraum Samstag, ...

    mehr
  • 03.01.2026 – 08:49

    LPI-NDH: Duzende Bier und trotzdem gefahren

    Harztor (ots) - Samstag, in den frühen Morgentunden des 03.01.2026 kamen Beamte in Niedersachserfen, Große Bahnhofstraße zum Einsatz. Ein 19jähriger wurde gegen 03:20 Uhr überführt, dass er nach dem Konsum zahlreicher Biergetränke mit seinem Pkw nach Hause gefahren ist. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an, der Führerschein wurde eingezogen. Rückfragen ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 13:59

    LPI-NDH: Müllbehälter gesprengt - Unbekannte verursachen hohen Sachschaden

    Vollenborn (ots) - Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 31. Dezember, 0 Uhr, und Donnerstag, 1. Januar, 2 Uhr, sprengten bislang Unbekannte in der Oberdorfstraße mittels Böller einen Müllbehälter aus Metall. Teile des Müllbehälters prallten in weiterer Folge gegen ein Zaunsfeld, welches durch die Explosion auf einer Seite aus der Verankerung gerissen wurde. Ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren