Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Autos von der Fahrbahn abgekommen - Ein Fahrer verletzt

Merxleben (ots)

Auf der Bundesstraße 84 im Unstrut-Hainich-Kreis kamen am Sonntag kurz nacheinander gleich zwei Autofahrer auf winterglatter Fahrbahn von der Straße ab. Gegen 17.40 Uhr befuhr ein 19-Jähriger die Bundesstraße aus Richtung Merxleben in Richtung Kirchheilingen, als er von der Fahrbahn abkam und sein Pkw im Straßengraben landete. An der gleichen Stelle kam kurz darauf ein 53-Jähriger mit seinem Auto von der Fahrbahn ab, welcher mit dem im Straßengraben stehenden Auto des 19-Jährigen kollidierte. Der 19-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

