LPI-NDH: Tatverdächtige bei Einbruchsversuch ertappt

Nordhausen (ots)

Eine aufmerksame Zeugin informierte die Nordhäuser Polizei am Sonntagabend, kurz vor 24 Uhr, über einen gerade stattfindenden Einbruch in ein Elektrogeschäft n der Neustadtstraße. Die Einbrecher hatten bereits eine Scheibe des Elektrofachgeschäftes zerstört, wurden jedoch bei ihrem Vorhaben durch die kurze Zeit später eintreffenden Polizeibeamten gestört. Die Beamten konnten einen Tatverdächtigen direkt am Tatort antreffen. Ein zweiter Tatverdächtiger, der zunächst geflüchtet war, konnte kurz darauf ebenfalls festgestellt werden.

Da sich einer von ihnen bei dem Einbruchsversuch verletzte, kam er zur Behandlung in ein Krankenhaus. Gegen beide wird nun wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

