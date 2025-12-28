Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Bahnschranke in Kloster Veilsdorf

Kloster Veilsdorf (ots)

Am Freitag, den 26.12.2025, kam es in Kloster Veilsdorf zu einem Verkehrsunfall eines PKW in Folge einer Kollision mit einer Bahnschranke. Der 62-jährige Fahrer eines VW Golf befuhr die B89 von Hildburghausen kommend in Richtung Kloster Veilsdorf. Auf Grund der sehr niedrig stehenden Sonne war das Sichtfeld des Fahrers erheblich eingeschränkt, weshalb es in der weiteren Folge zu einer Kollision mit der gerade schließenden Bahnschranke kam. Es entstand Sachschaden sowohl am PKW als auch an der Bahnschranke in einer Gesamthöhe von ca. 2000 Euro. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell