Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Weihnachtsfrieden gestört - Unbekannte beschädigen Weihnachtsstern und stehlen Weihnachtsbaum

Meiningen (ots)

In der Nacht vom 23. auf den 24. Dezember 2025 kam es in Meiningen, im Bereich der Saarbrückener Straße, zu einem unfestlichen Vorfall: Unbekannte Täter beschädigten dort einen Weihnachtsstern und entwendeten einen leuchtenden Weihnachtsbaum. Der entstandene Sachschaden ist zwar vergleichsweise gering, jedoch trübt die Tat die Stimmung der Weihnachtszeit, welche für viele Menschen mit Friedlichkeit und Besinnlichkeit verbunden ist. Die Polizei Schmalkalden-Meiningen ermittelt und bittet mögliche Zeugen und Zeuginnen, die in der besagten Nacht verdächtigte Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell