LPI-SHL: Fahrrad entwendet

Tiefenort (ots) - Am Mittwoch, den 24.12.25 ereignete sich gegen 12:30 Uhr ein Verkehrsunfall in Tiefenort in der Rooseveltstraße. Eine VW Fahrerin befuhr die Rooseveltstraße in Richtung Am Landwehrgraben. Eine Radfahrerin wollte die Rooseveltstraße aus Richtung Nordstraße queren. Hierbei übersah sie die vorfahrtsberechtigte VW Fahrerin und fuhr mit ihrem Fahrrad gegen die Fahrertür. Die Radfahrerin stürzte daraufhin, blieb jedoch unverletzt und schob ihr Fahrrad in ...

