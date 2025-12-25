LPI-SHL: Fahrrad entwendet
Suhl (ots)
Im Zeitraum vom 24.12.2025, 23:00 Uhr bis zum 25.12.2025, 01:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein in der Würzburger Straße 2 in Suhl abgestelltes Pedelec.Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein graues Pedelec Fully der Marke Raymon. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des Fahrrades geben können, sich beim Inspektionsdienst Suhl unter Angabe des Aktenzeichens ST/0333738/2025 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell