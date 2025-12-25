PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrrad entwendet

Suhl (ots)

Im Zeitraum vom 24.12.2025, 23:00 Uhr bis zum 25.12.2025, 01:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein in der Würzburger Straße 2 in Suhl abgestelltes Pedelec.Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein graues Pedelec Fully der Marke Raymon. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des Fahrrades geben können, sich beim Inspektionsdienst Suhl unter Angabe des Aktenzeichens ST/0333738/2025 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 25.12.2025 – 09:13

    LPI-SHL: Fahrrad gegen Autotür

    Tiefenort (ots) - Am Mittwoch, den 24.12.25 ereignete sich gegen 12:30 Uhr ein Verkehrsunfall in Tiefenort in der Rooseveltstraße. Eine VW Fahrerin befuhr die Rooseveltstraße in Richtung Am Landwehrgraben. Eine Radfahrerin wollte die Rooseveltstraße aus Richtung Nordstraße queren. Hierbei übersah sie die vorfahrtsberechtigte VW Fahrerin und fuhr mit ihrem Fahrrad gegen die Fahrertür. Die Radfahrerin stürzte daraufhin, blieb jedoch unverletzt und schob ihr Fahrrad in ...

    mehr
  • 24.12.2025 – 15:58

    LPI-SHL: Alleinunfall mit Überschlag - Fahrer leicht verletzt

    Jüchsen-Neubrunn (ots) - Glück im Unglück hatte ein 22-jähriger Autofahrer in der Nacht zum 24.Dezember 2025: Gegen 03:20 Uhr verlor er auf der Landstraße zwischen Jüchsen und Neubrunn in einer Kurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf einem angrenzenden Feld ...

    mehr
  • 24.12.2025 – 15:02

    LPI-SHL: Alkoholfahrt endet mit Ordnungswidrigkeitenanzeige

    Floh-Seligenthal (ots) - In der Nacht zum 24.12.2025 kontrollierte die Poilzei gegen 23:30 Uhr der Nesselbergstraße in Schnellbach einen männlichen Autofahrer. Der 32-jährige Fahrzeugführer räumte bei der Verkehrskontrolle ein, vor Fahrtantritt Alkohol zu sich genommen zu haben. Bei einem anschließend durchgefürhten Atemalkoholtest erpustete der Mann einen Wert von 0,52 Promille. Die Beamten untersagten dem Fahrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren