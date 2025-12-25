PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrrad gegen Autotür

Tiefenort (ots)

Am Mittwoch, den 24.12.25 ereignete sich gegen 12:30 Uhr ein Verkehrsunfall in Tiefenort in der Rooseveltstraße. Eine VW Fahrerin befuhr die Rooseveltstraße in Richtung Am Landwehrgraben. Eine Radfahrerin wollte die Rooseveltstraße aus Richtung Nordstraße queren. Hierbei übersah sie die vorfahrtsberechtigte VW Fahrerin und fuhr mit ihrem Fahrrad gegen die Fahrertür. Die Radfahrerin stürzte daraufhin, blieb jedoch unverletzt und schob ihr Fahrrad in Richtung Karl-Marx-Straße davon. Da die Radfahrerin ihre Personalien vor Ort nicht hinterließ, wurde Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht erstattet. Bei der Verursacherin soll es sich um eine ältere Dame mit weißen, schulterlangen Haar handeln. Diese hatte ein rotes Damenrad mit einem Korb auf dem Gepäckträger. Sollte jemand Angaben zum Unfall machen können, kann er sich telefonisch bei der PI Bad Salzungen unter der Nummer: 03695/5510 melden. (Aktenzeichen: VUS/0333581/2025)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

