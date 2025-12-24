Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Zella-Mehlis

Zella-Mehlis (ots)

Am 23.12.2025 kam es in der Zeit zwischen 11:20 Uhr und 11:50 Uhr in Zella-Mehlis, Industriestraße 4, zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein bislang unbekannter Unfallverursacher beim Ein- oder Ausparken mit einem dort parkenden Pkw.Anschließend verließ der Verursacher den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden von 1500 Euro zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter Angabe des Aktenzeichens VUS/0332912/2025 beim Inspektionsdienst Suhl unter 03681 369 224 zu melden.

