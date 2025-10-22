Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland

Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 44. KW 2025

Saarbrücken (ots)

In der Zeit von Montag, 27.10.2025 bis Sonntag, 02.11.2025 werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Montag, 27.10.2025

- B 269 zwischen Dillingen und Tholey - B 51 zwischen Kleinblittersdorf und Saarbrücken - BAB 1 zwischen AS Saarbrücken-Burbach und AS Riegelsberg - BAB 62 zwischen AD Nonnweiler und Landesgrenze Rheinland - Pfalz

Dienstag, 28.10.2025

- BAB 8 zwischen Landesgrenze Luxemburg und AS Merzig - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis - B 51 zwischen Völklingen und Saarlouis

Mittwoch, 29.10.2025

- L 111 zwischen St. Ingbert und Blieskastel - BAB 8 zwischen AS Heusweiler und AK Neunkirchen - L 152 zwischen Nunkirchen und Weiskirchen

Donnerstag, 30.10.2025

- Gonnesweiler - B 51 zwischen Saarhölzbach und Merzig - BAB 8 zwischen AD Friedrichsthal und Landesgrenze Rheinland - Pfalz - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis

Freitag, 31.10.2025

- B 406 zwischen Nennig und Oberleuken - Wadern - Großrosseln

Samstag, 01.11.2025

- BAB 1 zwischen AS Illingen und AS Hasborn

Sonntag, 02.11.2025

- BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis

Hinweis:

Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.

Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.

