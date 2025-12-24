PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholfahrt endet mit Ordnungswidrigkeitenanzeige

Floh-Seligenthal (ots)

In der Nacht zum 24.12.2025 kontrollierte die Poilzei gegen 23:30 Uhr der Nesselbergstraße in Schnellbach einen männlichen Autofahrer. Der 32-jährige Fahrzeugführer räumte bei der Verkehrskontrolle ein, vor Fahrtantritt Alkohol zu sich genommen zu haben. Bei einem anschließend durchgefürhten Atemalkoholtest erpustete der Mann einen Wert von 0,52 Promille. Die Beamten untersagten dem Fahrer die Weiterfahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Ihn erwartet nun ein empfindlichen Bußgeld und ein Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

