Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alleinunfall mit Überschlag - Fahrer leicht verletzt

Jüchsen-Neubrunn (ots)

Glück im Unglück hatte ein 22-jähriger Autofahrer in der Nacht zum 24.Dezember 2025: Gegen 03:20 Uhr verlor er auf der Landstraße zwischen Jüchsen und Neubrunn in einer Kurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf einem angrenzenden Feld zum Stillstand.

Der junge Mann konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und erlitt lediglich leichte Verletzungen an den Händen. Er wurde für weitere Untersuchungen in ein naheglegenes Krankenhaus gebracht, konnte dieses aber nach ambulanter Behandlung bereits kurze Zeit später wieder verlassen.

Am Fahrzeug enstand erheblicher Sachschaden. Es musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

