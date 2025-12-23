LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Fahrzeugführer nach Verkehrsunfall verschwunden"

Schmalkalden (ots) - In der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen drangen unbekannte Täter in ein Geschäft in der Mohrengasse in Schmalkalden ein. Sie entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld sowie weitere Gegenstände und verließen die Räumlichkeiten anschließend unbemerkt. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und ...

