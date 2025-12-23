LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Fahrzeugführer nach Verkehrsunfall verschwunden"
Wiedersbach (ots)
Der Fahrzeugführer, der am Samstag nach dem Unfall zwischen Wiederbach und Hildburghausen verschwunden war, konnte mittlerweile ermittelt werden. Es handelt sich um einen 53-Jährigen Mann. Dieser hatte sich selbstständig bei der Polizeiinspektion Hildburghausen gemeldet. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfalls dauern an.
