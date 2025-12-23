PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Fahrzeugführer nach Verkehrsunfall verschwunden"

Wiedersbach (ots)

Der Fahrzeugführer, der am Samstag nach dem Unfall zwischen Wiederbach und Hildburghausen verschwunden war, konnte mittlerweile ermittelt werden. Es handelt sich um einen 53-Jährigen Mann. Dieser hatte sich selbstständig bei der Polizeiinspektion Hildburghausen gemeldet. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfalls dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

