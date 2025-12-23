PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Eingebrochen

Schmalkalden (ots)

In der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen drangen unbekannte Täter in ein Geschäft in der Mohrengasse in Schmalkalden ein. Sie entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld sowie weitere Gegenstände und verließen die Räumlichkeiten anschließend unbemerkt. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0331996/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 10:41

    LPI-SHL: Einbruch in Bäckerei

    Meiningen (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Sonntag, 13:30 Uhr, bis Montagmorgen gewaltsam Zutritt zu einer Bäckerei in der Heinrich-Heine-Straße in Meiningen. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten, entwendeten jedoch nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 und ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 10:03

    LPI-SHL: Positiv getestet

    Zella-Mehlis (ots) - Beamte der Einsatzunterstützung Suhl kontrollierten Montagabend eine 38-jährige Autofahrerin in der Suhler Straße in Zella-Mehlis. Ein mit der Frau durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin/Methamphetamin, weshalb eine Blutentnahme folgte. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 09:57

    LPI-SHL: Feuerwerkskörper in Papiercontainer geworfen

    Suhl (ots) - Zwei Jugendliche befanden sich Montagnachmittag in der Maxim-Gorki-Straße in Suhl. Sie warfen einen Feuerwerkskörper in einen dort befindlichen Papiercontainer, welcher daraufhin in Brand geriet und leicht beschädigt wurde. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Täter erwartet eine Anzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren