LPI-SHL: Eingebrochen
Schmalkalden (ots)
In der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen drangen unbekannte Täter in ein Geschäft in der Mohrengasse in Schmalkalden ein. Sie entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld sowie weitere Gegenstände und verließen die Räumlichkeiten anschließend unbemerkt. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0331996/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell